В Башкирии более 3 тыс человек приобрели жилье в рамках программы «Жилстройсбережения»

Более десяти тысяч участников в программе «Жилстройсбережений», более трех тысяч из которых уже приобрели жилье по этой программе. Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров назвал проект уникальным и эффективным инструментом для решения жилищного вопроса.
Напомним, по условиям программы можно получить ипотеку по низким ставкам от 5,5 до 7 процентов годовых. Предварительно копится первоначальный взнос в течение 3-6 лет. Республика выплачивает субсидию. На каждые десять тысяч рублей ежемесячного взноса государство добавляет три тысячи рублей.