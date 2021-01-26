В Башкирии более 3 тыс человек приобрели жилье в рамках программы «Жилстройсбережения»

Более десяти тысяч участников в программе «Жилстройсбережений», более трех тысяч из которых уже приобрели жилье по этой программе. Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров назвал проект уникальным и эффективным инструментом для решения жилищного вопроса.

Напомним, по условиям программы можно получить ипотеку по низким ставкам от 5,5 до 7 процентов годовых. Предварительно копится первоначальный взнос в течение 3-6 лет. Республика выплачивает субсидию. На каждые десять тысяч рублей ежемесячного взноса государство добавляет три тысячи рублей.

Фото №1 - В Башкирии более 3 тыс человек приобрели жилье в рамках программы «Жилстройсбережения»

Эта программа эффективна для людей с небольшим достатком для того, чтобы первоначальную сумму взноса накопить. И как раз со стороны государства поддержка возникает. Поэтому вот среди этих слоев населения, которые с одной стороны могут себе позволить что-то откладывать, а с другой стороны, у которых недостаточно средств для приобретения жилья. Как раз эта категория людей должна быть максимально вовлечена в эту программу.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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