В Башкирии более 3 тыс человек приобрели жилье в рамках программы «Жилстройсбережения»

Эта программа эффективна для людей с небольшим достатком для того, чтобы первоначальную сумму взноса накопить. И как раз со стороны государства поддержка возникает. Поэтому вот среди этих слоев населения, которые с одной стороны могут себе позволить что-то откладывать, а с другой стороны, у которых недостаточно средств для приобретения жилья. Как раз эта категория людей должна быть максимально вовлечена в эту программу.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан