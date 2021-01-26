В Башкирии инвалиду выдали квартиру рядом с кладбищем

В Туймазах инвалиду выделили квартиру в промзоне. Семья Габдрахмановых девять лет стояла в очереди на получение жилья, но счастья новая недвижимость пока не принесла. Квартира находится в старом доме, где нет даже нормального двора, а добираться оттуда часто приходится на такси.

О своем первом дне в новой квартире будет что вспомнить, говорит Наиля Габдрахманова. С жильём у них не заладилось с момента знакомства. Квадратные метры ждали девять лет. Жилплощадь была положена старшему сыну Айдару. У мальчика – синдром Дауна. Дом далеко не новый, рассказывает женщина, но даже не это больше всего беспокоит семью.

Ездим на такси, ребенку далеко ходить. С утра отвожу в бассейн, потом в школу, потом домой. Наиля Габдрахманова

На дорогу уходит около четырех тысяч рублей в месяц. Живут на пенсию и небольшую зарплату мужа. Дом расположен в промзоне. С дороги сразу и не поймешь, что эта постройка жилая. А по расположению вокруг контор ритуальных услуг можно догадаться, что недалеко находится кладбище.

Женщина считает, что за выделенную сумму можно было приобрести квартиру ближе к центру. Но в администрации, которая занималась покупкой жилья, говорят, что выбирать почти не могут. Муниципалитет объявляет торги, на которые должны откликнуться те, кто продаёт квартиру. И уже из их числа выбирают жилплощадь, состояние которой оценивает комиссия. Ассортимент в итоге не такой, как на сайтах по продаже недвижимости.

Муниципалитеты ограничены в правах. Мы не можем диктовать условия, кроме требований к жилому помещению. Мансур Хайдаров, начальник жилищного отдела администрации Туймазинского района

По этой же причине, говорят в Министерстве строительства и архитектуры республики, невозможно выбирать и место расположения квартиры. Критерий тут один.

В закупке указывается: на территории муниципального района. Это аукцион: кто заявляется, тот принимает участие. Муниципалитет не может выбирать. В данном случае на закупку вышел один поставщик, который стал победителем аукциона. Анастасия Лукманова, начальник отдела реализации социально жилищных программ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан