В Башкирии инвалиду выдали квартиру рядом с кладбищем

В Туймазах инвалиду выделили квартиру в промзоне. Семья Габдрахмановых девять лет стояла в очереди на получение жилья, но счастья новая недвижимость пока не принесла. Квартира находится в старом доме, где нет даже нормального двора, а добираться оттуда часто приходится на такси.
О своем первом дне в новой квартире будет что вспомнить, говорит Наиля Габдрахманова. С жильём у них не заладилось с момента знакомства. Квадратные метры ждали девять лет. Жилплощадь была положена старшему сыну Айдару. У мальчика – синдром Дауна. Дом далеко не новый, рассказывает женщина, но даже не это больше всего беспокоит семью.
На дорогу уходит около четырех тысяч рублей в месяц. Живут на пенсию и небольшую зарплату мужа. Дом расположен в промзоне. С дороги сразу и не поймешь, что эта постройка жилая. А по расположению вокруг контор ритуальных услуг можно догадаться, что недалеко находится кладбище.
Женщина считает, что за выделенную сумму можно было приобрести квартиру ближе к центру. Но в администрации, которая занималась покупкой жилья, говорят, что выбирать почти не могут. Муниципалитет объявляет торги, на которые должны откликнуться те, кто продаёт квартиру. И уже из их числа выбирают жилплощадь, состояние которой оценивает комиссия. Ассортимент в итоге не такой, как на сайтах по продаже недвижимости.
По этой же причине, говорят в Министерстве строительства и архитектуры республики, невозможно выбирать и место расположения квартиры. Критерий тут один.
Выходит, получение жилья, как лотерея – кому-то везёт меньше. Среди них и семья Наили. Конечно, от квартиры можно отказаться в самом начале и претендовать на другую в следующем году. Габдрахмановы же говорят, что устали ждать и согласились на то, что есть. Но милым домом назвать долгожданное жильё у них не получается