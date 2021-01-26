В Уфе автоледи спровоцировала ДТП: пострадала женщина

Вчера, 25 января, в столице Башкирии произошло ДТП - столкнулись встречные автомобили Kia Rio и Skoda Octavia. Подробности рассказали в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла на улице Российской. Виновницей ДТП оказалась 26-летняя водитель автомобиля марки KIA. По предварительным данным, при осуществлении поворота она не уступила дорогу движущейся "Шкоде".

В результате столкновения 47-летняя водитель автомобиля Skoda Octavia получила различные травмы. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.