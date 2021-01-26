Жителя Башкирии обманула «сотрудница банка» на 155 тысяч рублей

Владелец карты ответил, что не производил никакие операции. Тогда собеседница предложила отменить списание денег. Для этого необходимо было передать содержание смс-сообщений, поступивших на телефон, что горожанин и сделал. После чего в разговор вступил мужчина, который представился работником служебного отдела, занимающегося разбором мошенничеств, совершенных в отношении клиентов банка, и предложил сообщать смс-коды из новых сообщений. Только в этот момент салаватец понял, что общается со злоумышленниками, и повесил трубку. Набрав горячую линию банка, горожанин узнал, что, передав посторонним лицам содержание двух смс-сообщений, лишился почти 155 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии