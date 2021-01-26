Жителя Башкирии обманула «сотрудница банка» на 155 тысяч рублей
34-летний житель Салавата стал жертвой аферистки. Обманным путем злоумышленница похитила у него 155 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Девушка заявила, что его карту заблокировали из-за подозрительных операций.
Владелец карты ответил, что не производил никакие операции. Тогда собеседница предложила отменить списание денег. Для этого необходимо было передать содержание смс-сообщений, поступивших на телефон, что горожанин и сделал. После чего в разговор вступил мужчина, который представился работником служебного отдела, занимающегося разбором мошенничеств, совершенных в отношении клиентов банка, и предложил сообщать смс-коды из новых сообщений. Только в этот момент салаватец понял, что общается со злоумышленниками, и повесил трубку. Набрав горячую линию банка, горожанин узнал, что, передав посторонним лицам содержание двух смс-сообщений, лишился почти 155 тысяч рублей.
пресс-служба МВД по Башкирии
Мужчина обратился с заявлением в полицию. В настоящее время полицейские разыскивают преступницу. Обстоятельства инцидента выясняются.
Отдел МВД России по городу Салавату напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности при решении финансовых вопросов: никому и никогда не передавайте данные своих банковских карт, а также коды из смс-сообщений. В случае подозрительных звонков, сбросьте звонок и сами наберите горячую линию банка! Берегите себя, близких и свое имущество!