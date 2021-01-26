Жители Уфы потеряли десятки миллионов рублей

Реальные деньги инвесторы передали компании, занимающейся торгами на криптобирже. Те, кто обещал золотые горы, оставили их с пустыми кошельками. Почти два года они пытаются вернуть средства и наказать виновных.

Это сейчас уже Ильмира понимает, что в тот день она распрощалась с деньгами. А ведь хотели обратного – преумножить семейный капитал. Признается: польстилась, как и многие, на рекламу в «Инстаграме» у известного блогера. Девушка рассказывала в своём аккаунте, как сама удачно вложила средства. Да и сотрудники уверяли: рисков нет.

Даешь деньги, мы их проворачиваем, играем не криптовалюте и каждый месяц выплачиваем проценты. Рубен Шарафутдинов, инвестор

Кто-то первое время и вправду получал проценты. Ильмире повезло меньше, выплаты ей перечислили один раз. После попросили подъехать и переоформить документы.

Мы приехали, переписали договор на другого трейдера, на физлицо. Через месяц деньги не поступают. Звоню, говорят, форс-мажор, денег нет, денег не будет. Ильмира Сафаева, инвестор

Средства вносили и студенты, и даже целые семьи. Одна из вкладчиц, пенсионерка, рассказывает Ильмира, вложила около двух миллионов рублей. Трейдеры заявили, что средства сгорели, когда их в очередной раз пытались провести на бирже. Вкладчики пробовали обращаться в полицию, но результатов нет.

Этот человек существует, он открывает дополнительные офисы, мы не знаем, где эти деньги, сгорели они или нет, но человек продолжает набирать людей, путем обмана или как. Задолженность была 52 миллиона. Ильмира Сафаева, инвестор

С директором компании Евгением Трофимовым нам удалось связаться по телефону. Кстати, мужчина менял фамилию, рассказывают вкладчики, еще до знакомства с ними. Раньше в паспорте он значился как Уткин. Своей вины в том, что инвесторы лишились денег, он не видит. Договоры после прекращения выплат были переписаны на сотрудников-трейдеров.

Я устал от этого и решил отдохнуть. У меня были свои трейдеры, я их готовил, чтобы они работали. А у них деньги сгорели. У меня ООО ликвидировано, все чисто, проблем нет. Евгений Трофимов, экс-руководитель ООО «Крипто Групп»

Но один из трейдеров рассказал свою историю. Он уже судился со своим бывшим директором. По его словам, Трофимов заявил сотрудникам, что счет на бирже, где находились средства инвесторов, неожиданно заблокировали. А спустя еще время сказал, что нашёл добрых людей, которые предложили обменять приостановленный аккаунт на их аналогичный по сумме, но на другой бирже. Сейчас, кстати, она уже не существует. Площадка изначально, рассказывает трейдер, показалась сотрудникам подозрительной.

Этих ребят повязали, они создавали фиктивные сайты. Это программа, это нереальная биржа. Потом они делают так, чтобы ваш счет сгорал. Так произошло и у нас, на этом сайте у нас сейчас все по нулям, мы прогорели. Как раз перед этим Евгений Викторович переписал всех инвесторов на меня. Артур Закиров, экс-трейдер ООО «Крипто Групп»