Жители Уфы потеряли десятки миллионов рублей

Реальные деньги инвесторы передали компании, занимающейся торгами на криптобирже. Те, кто обещал золотые горы, оставили их с пустыми кошельками. Почти два года они пытаются вернуть средства и наказать виновных.
Это сейчас уже Ильмира понимает, что в тот день она распрощалась с деньгами. А ведь хотели обратного – преумножить семейный капитал. Признается: польстилась, как и многие, на рекламу в «Инстаграме» у известного блогера. Девушка рассказывала в своём аккаунте, как сама удачно вложила средства. Да и сотрудники уверяли: рисков нет.
Кто-то первое время и вправду получал проценты. Ильмире повезло меньше, выплаты ей перечислили один раз. После попросили подъехать и переоформить документы.
Средства вносили и студенты, и даже целые семьи. Одна из вкладчиц, пенсионерка, рассказывает Ильмира, вложила около двух миллионов рублей. Трейдеры заявили, что средства сгорели, когда их в очередной раз пытались провести на бирже. Вкладчики пробовали обращаться в полицию, но результатов нет.
С директором компании Евгением Трофимовым нам удалось связаться по телефону. Кстати, мужчина менял фамилию, рассказывают вкладчики, еще до знакомства с ними. Раньше в паспорте он значился как Уткин. Своей вины в том, что инвесторы лишились денег, он не видит. Договоры после прекращения выплат были переписаны на сотрудников-трейдеров.
Но один из трейдеров рассказал свою историю. Он уже судился со своим бывшим директором. По его словам, Трофимов заявил сотрудникам, что счет на бирже, где находились средства инвесторов, неожиданно заблокировали. А спустя еще время сказал, что нашёл добрых людей, которые предложили обменять приостановленный аккаунт на их аналогичный по сумме, но на другой бирже. Сейчас, кстати, она уже не существует. Площадка изначально, рассказывает трейдер, показалась сотрудникам подозрительной.
Деньги все ушли в криптовалюту, объясняют трейдеры, поэтому отследить средства невозможно. Сейчас инвесторы ищут других потерявших средства и сотрудничавших с этой компанией. Связаться с ними можно позвонив по телефону: +7 917 420-14-49. Свои вложения вкладчики уже не надеются вернуть, но хотят, чтобы виновные заплатили за всё, пускай и не деньгами.