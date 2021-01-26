Завод из Башкирии отправит в Китай 2600 тонн рапсового масла

2600 тонн на экспорт. Такой объем рапсового масла в Китай отправляет Чишминский маслоэкстракционный завод. С партнерами из Поднебесной башкирские производители сотрудничают впервые. Однако партнерство многообещающее. Продукту из республики предстоит преодолеть более 10 тысяч километров по железной дороге и морю.
Конвейер работает без остановки. Черные семена рапса поступают в маслопрессовый цех. За сутки здесь перерабатывают порядка 630 тонн сырья.
А в это время идет подготовка емкости для транспортировки масла. Внутри морского контейнера идет укрепление стенок при помощи профильных труб, а также обшивка фольгоизолоном. Самое интересное – внутри. Здесь располагается флекситанк – специальное оборудование для транспортировки наливных грузов. В нем есть клапаны для закачки продукта и выпуска воздуха.
На обустройство флекситанка внутри контейнера у рабочих уходит примерно 40 минут. В итоге он будет готов принять 21,5 тонны рапсового масла.
Одна за другой машины заезжают на пункт погрузки. Но прежде чем масло начнут заливать во флекситанк, сотрудники лаборатории делают забор проб. Контроль качества – на первом месте. Продукт должен пройти все необходимые испытания, прежде чем специалисты дадут добро на отправку.
А вот пробы с каждой партии хранят на случай, если у покупателя возникнут претензии. К тому же отдельный забор отправляется на международный контроль.
Ежесуточно грузится 10-12 контейнеров. На грузовиках их доставляют на железнодорожную станцию в Уфу. Уже завтра состав с первой партией отправится в порт Находка, затем морским путем в Китай. А новая форма отгрузки во флекситанк имеет ряд преимуществ.
Ранее рапсовое масло закупали европейские партнеры для производства биодизеля. В этом же году весь объем в 2600 тонн забирает Поднебесная, где уже знакомы с подсолнечным маслом завода. Планируется, что до 4 февраля уйдет и вторая партия с 62 контейнерами. Кстати, интерес к продукции проявляет и Индия. Поэтому не исключено, что в будущем из Чишмов будет проложен еще один торговый маршрут – в Южную Азию.