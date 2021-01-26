Завод из Башкирии отправит в Китай 2600 тонн рапсового масла

2600 тонн на экспорт. Такой объем рапсового масла в Китай отправляет Чишминский маслоэкстракционный завод. С партнерами из Поднебесной башкирские производители сотрудничают впервые. Однако партнерство многообещающее. Продукту из республики предстоит преодолеть более 10 тысяч километров по железной дороге и морю.

Конвейер работает без остановки. Черные семена рапса поступают в маслопрессовый цех. За сутки здесь перерабатывают порядка 630 тонн сырья.

Из этого мы получаем 260 тонн рапсового масла и 360 тонн шрота. Рапс мы перерабатываем с 18-го числа. В смену работает 5 человек – это бригадир, прессовщик, аппаратчик обработки зерна, фильтровщик. Денис Сулейманов, начальник маслопрессового цеха

А в это время идет подготовка емкости для транспортировки масла. Внутри морского контейнера идет укрепление стенок при помощи профильных труб, а также обшивка фольгоизолоном. Самое интересное – внутри. Здесь располагается флекситанк – специальное оборудование для транспортировки наливных грузов. В нем есть клапаны для закачки продукта и выпуска воздуха.

Идет изолон в качестве утепления. Потом идет целлофан в 2 слоя. Если вдруг – это, конечно, очень плохо – если протечет, проткнется, чтобы это все не выбежало. Евгений Дунаев, мастер флексовки и заливки

На обустройство флекситанка внутри контейнера у рабочих уходит примерно 40 минут. В итоге он будет готов принять 21,5 тонны рапсового масла.

Одна за другой машины заезжают на пункт погрузки. Но прежде чем масло начнут заливать во флекситанк, сотрудники лаборатории делают забор проб. Контроль качества – на первом месте. Продукт должен пройти все необходимые испытания, прежде чем специалисты дадут добро на отправку.

В данном масле мы определяем качественные показатели. В данный момент мы определили кислотное число. По показателям очень хорошее, высшего качества. Гузалия Ибрагимова, лаборант

А вот пробы с каждой партии хранят на случай, если у покупателя возникнут претензии. К тому же отдельный забор отправляется на международный контроль.

На этикетке мы обязательно записываем номер контейнера, в который отгружалась эта партия. И стараемся его хранить до прихода масла потребителю. И если нет претензий, то в дальнейшем нет потребности в его хранении. Раиля Хисамова, заведующая лабораторией

Ежесуточно грузится 10-12 контейнеров. На грузовиках их доставляют на железнодорожную станцию в Уфу. Уже завтра состав с первой партией отправится в порт Находка, затем морским путем в Китай. А новая форма отгрузки во флекситанк имеет ряд преимуществ.

Если раньше мы, например, грузили в железнодорожную цистерну, доставляли в порт Прибалтики или с другого завода мы грузим в порт Новороссийска. Там сливается в припортовые резервуары, а потом уже грузится в суда. Здесь же прямо от нас будет поступать непосредственно потребителю в Китай. То есть качество масла будет просто превосходное. Айдар Якупов, генеральный директор Чишминского маслоэкстракционного завода