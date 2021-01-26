Чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов: «Думаю, будущее хорошее»

Семен Елистратов повторил успех своего лучшего выступления на европейском форуме. Три золотые медали континентального первенства спортсмен брал только в 2016 году в Сочи. И вот спустя 5 лет Елистратов вновь демонстрирует Старому Свету, что на сегодняшний день ему практически нет равных. Сегодня ночью триумфатор соревнований в Польше вернулся в Уфу. Спортсмен вышел к болельщикам и журналистам один, без своего наставника. Тренер Андрей Максимов сейчас в Казахстане. Через две недели он вернется в Уфу, и они вместе продолжат подготовку к предстоящему чемпионату мира.

Самый ценный груз – только в ручную кладь. Что вполне логично: мы можем только догадываться, с каким трудом даются Семену Елистратову медали. Победы башкирского спортсмена, одержанные за тысячи километров от Уфы, воодушевили спортивную общественность республики. В столичный аэропорт приехали не только родные, представители Минспорта и журналисты. Не спали этой ночью воспитанники спортшколы №1.

Плакаты рисовали не только с именем Семена, но и его наставника. Тандем Елистратова и Максимова пережил десятки лет: за их плечами и провал на дебютной Олимпиаде в Ванкувере, после которой Семен чуть не завершил карьеру; и триумф в Сочи, и нейтральный флаг в корейском Пхенчхане. И вот теперь вместе пережили пандемию. Строительство Центра шорт-трека завершилось вовремя. Отсутствие этого комплекса оказалось бы фатальным для Елистратова. Спортсмен смог продолжить тренировки дома, отдельно от национальной команды.

Вместе с Андреем Максимовым они поменяли план предсезонной подготовки. Отчасти пошли на риск. Но это уже не первый его эксперимент. В прошлом году Елистратов занимался со сборной Венгрии, на тот момент там находился сильный и подходящий для него спарринг-партнер.

Как я понял, в данных условиях работать ему было очень комфортно, тренироваться и проводить спортивную деятельность и уделять больше времени своей семье. И это пошло на пользу ему и всем нам. Степан Елистратов, брат Семена Елистратова

Это большая работа команды. Команды Радия Фаритовича, чтобы развивались все основные виды спорта. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

За год был сделан огромный шаг вперед. На прошлом чемпионате Европы Елистратов завоевал одну золотую и три бронзовые медали. На этот раз спортсмен стал лучшим в многоборье, на дистанции 1000 и 1500 метров. В составе мужской сборной России замкнул тройку сильнейших в эстафете. Вообще именно уфимец возглавил команду на соревнованиях в Польше. Самый титулованный – олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, призер игр в Пхенчхане. Елистратов с юмором относится к своему статусу в сборной.

Хоть мне и 30, спортсмены шутят: «Еще песок не сыпется?» Я держу оборону. Я думаю, что будущее хорошее, и нет смысла загадывать, что будет завтра. Семен Елистратов, многократный чемпион Европы по шорт-треку 2021 г., победитель и бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи 2014 г. и Пхенчхане 2018 г.