Чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов: «Думаю, будущее хорошее»

Семен Елистратов повторил успех своего лучшего выступления на европейском форуме. Три золотые медали континентального первенства спортсмен брал только в 2016 году в Сочи. И вот спустя 5 лет Елистратов вновь демонстрирует Старому Свету, что на сегодняшний день ему практически нет равных. Сегодня ночью триумфатор соревнований в Польше вернулся в Уфу. Спортсмен вышел к болельщикам и журналистам один, без своего наставника. Тренер Андрей Максимов сейчас в Казахстане. Через две недели он вернется в Уфу, и они вместе продолжат подготовку к предстоящему чемпионату мира.
Самый ценный груз – только в ручную кладь. Что вполне логично: мы можем только догадываться, с каким трудом даются Семену Елистратову медали. Победы башкирского спортсмена, одержанные за тысячи километров от Уфы, воодушевили спортивную общественность республики. В столичный аэропорт приехали не только родные, представители Минспорта и журналисты. Не спали этой ночью воспитанники спортшколы №1.
Плакаты рисовали не только с именем Семена, но и его наставника. Тандем Елистратова и Максимова пережил десятки лет: за их плечами и провал на дебютной Олимпиаде в Ванкувере, после которой Семен чуть не завершил карьеру; и триумф в Сочи, и нейтральный флаг в корейском Пхенчхане. И вот теперь вместе пережили пандемию. Строительство Центра шорт-трека завершилось вовремя. Отсутствие этого комплекса оказалось бы фатальным для Елистратова. Спортсмен смог продолжить тренировки дома, отдельно от национальной команды.
Вместе с Андреем Максимовым они поменяли план предсезонной подготовки. Отчасти пошли на риск. Но это уже не первый его эксперимент. В прошлом году Елистратов занимался со сборной Венгрии, на тот момент там находился сильный и подходящий для него спарринг-партнер.
За год был сделан огромный шаг вперед. На прошлом чемпионате Европы Елистратов завоевал одну золотую и три бронзовые медали. На этот раз спортсмен стал лучшим в многоборье, на дистанции 1000 и 1500 метров. В составе мужской сборной России замкнул тройку сильнейших в эстафете. Вообще именно уфимец возглавил команду на соревнованиях в Польше. Самый титулованный – олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, призер игр в Пхенчхане. Елистратов с юмором относится к своему статусу в сборной.
Конечно, загадывать не на завтра, на март – весной в Голландии должен состояться чемпионат мира по шорт-треку. Сейчас никто не даст стопроцентную гарантию, что турнир не отменят и он состоится. Но если все пройдет согласно календарному плану, то совершенно точно можно сказать, что там уфимский шорт-трекист составит конкуренцию ведущим мировым спортсменам.