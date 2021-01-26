«Салават Юлаев» одолел в гостях хабаровский «Амур»

«Салават Юлаев» одержал победу в Хабаровске, а Хартикайнен вернулся на первое место в списке бомбардиров сезона. Уфимцы продолжили выездную серию на Дальнем Востоке.

Команда Томи Ламсы сыграла накануне с «Амуром». Джэфф Плэтт открыл счет в первом периоде, реализовав численное большинство. Во втором игровом отрезке хозяева сравняли счет. Победную шайбу поединка забросил Тему Хартикайнен, который вновь возглавил список бомбардиров сезона.