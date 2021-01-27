Вахтовика из Башкирии обманула незнакомка почти на 2 млн рублей

В ХМАО 44-летний вахтовик из Башкирии лишился почти двух миллионов рублей после разговора с незнакомкой. Об этом сообщили в региональной МВД.

Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Женщина заявила о том, что мошенники пытаются снять с его карты 8 тысяч рублей и оформить кредит. Тот не поверил, на всякий случай скачал приложение и проверил свои счета. Через какое-то время мужчине вновь позвонила незнакомка и сделала вид, что переключает его на службу безопасности банка.