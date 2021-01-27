Вахтовика из Башкирии обманула незнакомка почти на 2 млн рублей

В ХМАО 44-летний вахтовик из Башкирии лишился почти двух миллионов рублей после разговора с незнакомкой. Об этом сообщили в региональной МВД.

Фото №1 - Вахтовика из Башкирии обманула незнакомка почти на 2 млн рублей

Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Женщина заявила о том, что мошенники пытаются снять с его карты 8 тысяч рублей и оформить кредит. Тот не поверил, на всякий случай скачал приложение и проверил свои счета. Через какое-то время мужчине вновь позвонила незнакомка и сделала вид, что переключает его на службу безопасности банка.

В ходе разговора с ним заявитель все время находился в мобильном приложении и в какой-то момент действительно увидел там сумму в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей. Далее, под диктовку «специалиста» он произвел ряд операций по оформлению кредита. Также «сотрудник» предостерег мужчину звонить на горячую линию банка, так как ему наверняка ответят мошенники.

пресс-служба МВД по Югре

Также после всех манипуляций со счетом мошенник попросил вахтовика обратиться в полицию города Советского. В конечном итоге мужчину и вовсе уговорили снять деньги со счета и 90 раз мелкими суммами перевести их на разные номера телефонов. В общей сложности он буквально подарил аферистам 1,75 млн рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

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