Был пьян и без прав: жителя Уфы осудят за ДТП, в котором погибли три человека

39-летнего уфимца осудят за совершение смертельного ДТП, в котором погибли три человека. Жуткая авария произошла в августе прошлого года на улице Софьи Перовской. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Land Cruizer 200 в нетрезвом виде и без прав, выехал на "встречку", проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машинами ВАЗ-2109, Renault Kaptur, Audi A6 и Hyundai Santa Fe. Водитель "девятки" и двое его пассажиров скончались, еще один получил тяжелые травмы.