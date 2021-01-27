В Башкирии при загадочных обстоятельствах умер младенец

Накануне в Хайбуллинском районе Башкирии произошла трагедия - при загадочных обстоятельствах скончался трехмесячный малыш. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Мальчик был обнаружен мертвым в собственной кроватке. По предварительным данным, каких-либо видимых телесных повреждений на его теле обнаружено не было.
Труп младенца направили на судмедэкспертизу. С места трагедии оперативники изъяли мягкую игрушку, подушку, простыню и детский матрас. Причины смерти малыша предстоит выяснить следователям.