В Башкирии при загадочных обстоятельствах умер младенец

Накануне в Хайбуллинском районе Башкирии произошла трагедия - при загадочных обстоятельствах скончался трехмесячный малыш. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Фото №1 - В Башкирии при загадочных обстоятельствах умер младенец

Мальчик был обнаружен мертвым в собственной кроватке. По предварительным данным, каких-либо видимых телесных повреждений на его теле обнаружено не было.

Труп младенца направили на судмедэкспертизу. С места трагедии оперативники изъяли мягкую игрушку, подушку, простыню и детский матрас. Причины смерти малыша предстоит выяснить следователям.

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