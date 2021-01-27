В Уфе медикам 46-й поликлиники сделали прививки от коронавируса

В Башкирии отменили обязательное требование сдавать ПЦР на коронавирус при госпитализации. Об этом на брифинге Минздрава заявил глава ведомства Максим Забелин. Между тем в республике продолжается вакцинация от COVID-19. В числе первых – медики.

Так, прививку уже сделал весь медицинский персонал 46-й уфимской поликлиники. Врачи говорят, какой-то особой реакции организма не ощутили, лишь незначительные головные боли. Однако есть противопоказания. Например, людям с острыми аллергическими реакциями на медикаменты а также беременным вакцинироваться нельзя.