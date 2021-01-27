В Башкирии закрыли еще одну опасную газовую заправку

В селе Исянгулово Зианчуринского района Башкирии прокуратура добилась закрытия опасной газовой заправки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Местный предприниматель эксплуатировал газозаправочную автомобильную станцию на арендуемом земельном участке. Однако АГЗС не получила лицензию, а также располагалась под линией электропередач рядом с кафе-гостиницей и станцией по продаже нефтепродуктов.