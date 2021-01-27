В Уфимском районе вновь прошел противопожарный рейд

Особое внимание инспекторы уделяют проверке безопасности печного отопления и электропроводки. В домах одного из садовых товариществ установили пожарные извещатели.

Установили пожароизвещатели и проинструктировали. В самом крупном садовом объединении республики, СНТ «Шомырт» Уфимского района, провели рейд. Инспекторы противопожарной службы Госкомитета республики по ЧС обошли более 10 домов.

Практика показала, что три четверти возгораний происходит именно на территории СНТ. Это связано с тем, что, во-первых, удаленность, плохая инфраструктура по спасению, безалаберность хозяев. Поэтому мы решили в зимний период сделать акцент на обход придомовых территорий. Радик Самигуллин, глава Таптыковского сельсовета

Нарушений выявлено немного. В основном, это отсутствие средств пожаротушения в домах и неисправность электропроводки. Фарит Уразбаев с женой живёт здесь постоянно, за пожарной безопасностью следит, но недочёты все-таки нашлись: в жилом помещении отсутствовал огнетушитель.

Нам сказали купить огнетушители, мы это купим, в ближайшем будущем будут у нас дома. Фарит Уразбаев, житель СНТ «Шомырт»

Подобные рейды проводятся регулярно. Под особым контролем находятся многодетные, малоимущие, одиноко проживающие люди старше 55 лет. Специалисты провели инструктаж населения по контролю за исправностью огнеопасных предметов.

Конечно, существует проблема, что не всегда люди открывают дверь, пускают нас, но все равно, люди идут навстречу. Стараемся обойти рассказать, что делать, на что нужно внимание обратить. Наталья Антонова, старший техник-программист Таптыковского сельсовета