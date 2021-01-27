В Уфимском районе вновь прошел противопожарный рейд

Особое внимание инспекторы уделяют проверке безопасности печного отопления и электропроводки. В домах одного из садовых товариществ установили пожарные извещатели.
Установили пожароизвещатели и проинструктировали. В самом крупном садовом объединении республики, СНТ «Шомырт» Уфимского района, провели рейд. Инспекторы противопожарной службы Госкомитета республики по ЧС обошли более 10 домов.
Нарушений выявлено немного. В основном, это отсутствие средств пожаротушения в домах и неисправность электропроводки. Фарит Уразбаев с женой живёт здесь постоянно, за пожарной безопасностью следит, но недочёты все-таки нашлись: в жилом помещении отсутствовал огнетушитель.
Подобные рейды проводятся регулярно. Под особым контролем находятся многодетные, малоимущие, одиноко проживающие люди старше 55 лет. Специалисты провели инструктаж населения по контролю за исправностью огнеопасных предметов.
МЧС рекомендует держать легковоспламеняемые предметы подальше от огня и всегда иметь в наличии средства пожаротушения.