В Уфе мужчина три месяца растлевал 16-летнюю дочь сожительницы

Уфимка обвинила своего любовника в том, что он вступал в половую связь с ее 16-летней дочерью на протяжении трех месяцев. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что ее 36-летний сожитель неоднократно занимался интимом с ее несовершеннолетней дочерью. Всё происходило в той же квартире, где они проживали все вместе.