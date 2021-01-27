Жители Башкирии занялись кузнечным делом благодаря соцконтракту

Благодаря социальному контракту в 2020 году более 500 жителей Башкортостана смогли начать собственный бизнес. Речь идет о государственной помощи предпринимателям в сумме до 250 тысяч рублей.

Такую поддержку от государства получила и чета Ломакиных из Белорецкого района. Сергей и Елена прошлым летом открыли кузнечное дело. На собственные деньги они приобрел ручные станки, а вот на средства, полученные от государства в рамках программы социального контракта, взяли станок для холодной ковки. Благодаря такой субсидии Ломакины начали свой бизнес, не взяв ни одного кредита.