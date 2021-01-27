В Уфе среди детей выросла заболеваемость ОРВИ

За последнюю неделю в Уфе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Об этом сообщают специалист республиканского управления Роспотребнадзора.
Замруководителя регионального ведомства Галина Пермина отмечает, что показатель вырос на 7%. Также специалисты ведут мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией. По Уфе данный показатель снизился на 4,5%.
По заболеваемости коронавирусом Башкирия также вышла на плато. В течение нескольких дней в республике выявляется по 168 заболевших в сутки.