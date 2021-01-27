«Единая Россия» провела второй социальный онлайн-форум

В Минтруда России поддержали предложение о лицензирование интернатов и домов для престарелых. Об этом заявила вице-премьер – министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова по итогам второго социального форума «Единой России», который прошел в формате онлайн.

Все организации, предоставляющие услуги по содержанию пожилых людей, будут обязаны войти в реестр. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ. Домам и интернатам будет дан переходный период для приведения их в порядок в соответствие с требования cанитарно-эпидемиологического контроля, пожарной безопасности и доступной среды. При этом Ленара Иванова отметила, что важно не убить только зарождающейся бизнес – небольшие пансионаты, которые чаще всего находятся в сельской местности, где нет подобных госучреждений.