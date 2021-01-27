В Башкирии заключенному пытались передать телефон с помощью квадрокоптера

На территории исправительной колонии №16 в Салавате был замечен необычный летательный аппарат. Сотрудники учреждения засекли квадрокоптер с посылками для заключенных.

Фото №1 - В Башкирии заключенному пытались передать телефон с помощью квадрокоптера

Конечно, аппарат был в срочном порядке перехвачен. Оказалось, что заключенным пытались передать телефон, два Wi-Fi роутера и беспроводная гарнитура. Такая техника запрещена на территории колонии, поэтому была изъята.

Сейчас сотрудники пытаются установить отправителя. Пресс-служба УФСИН по Башкирии сообщает, что проводится проверка.

Фото: УФСИН по РБ. 

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