В Башкирии заключенному пытались передать телефон с помощью квадрокоптера

На территории исправительной колонии №16 в Салавате был замечен необычный летательный аппарат. Сотрудники учреждения засекли квадрокоптер с посылками для заключенных.
Конечно, аппарат был в срочном порядке перехвачен. Оказалось, что заключенным пытались передать телефон, два Wi-Fi роутера и беспроводная гарнитура. Такая техника запрещена на территории колонии, поэтому была изъята.
Сейчас сотрудники пытаются установить отправителя. Пресс-служба УФСИН по Башкирии сообщает, что проводится проверка.
Фото: УФСИН по РБ.