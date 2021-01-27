В Башкирии за сутки зарегистрировали 167 новых заболевших COVID-19

Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в Башкирии за сутки. Новые данные опубликовала администрация Главы региона.

По состоянию на 27 января, в Башкирии выявили 23 577 заболевших. Этот показатель увеличился за сутки на 167 человек.

При этом в больницах республики находятся 484 пациента, а на лечении дома с легкой формой заболевания – 5152.

С выздоровлением за сутки выписали 172 человека. За всё время пандемии этот показатель достиг 17 763.