Жительница Башкирии трагически погибла в собственной квартире

Накануне, 26 января, вечером в Белорецке произошёл смертельный пожар. Возгорание было зафиксировано в многоэтажном доме по улице Пушкина.
Жильцы дома обнаружили сильное задымление в подъезде и сразу обратились в экстренные службы. Оказалось, огнём охватило однокомнатную квартиру на пятом этаже. Из дома были в срочном порядке эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей.
В задымленной квартире нашли тело 74-летней женщины. Её оперативно отдали медикам, но врачи лишь констатировали смерть несчастной.
Причины и все обстоятельства пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.