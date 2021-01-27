Жительница Башкирии трагически погибла в собственной квартире

Накануне, 26 января, вечером в Белорецке произошёл смертельный пожар. Возгорание было зафиксировано в многоэтажном доме по улице Пушкина.

Фото №1 - Жительница Башкирии трагически погибла в собственной квартире

Жильцы дома обнаружили сильное задымление в подъезде и сразу обратились в экстренные службы. Оказалось, огнём охватило однокомнатную квартиру на пятом этаже. Из дома были в срочном порядке эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей.

В задымленной квартире нашли тело 74-летней женщины. Её оперативно отдали медикам, но врачи лишь констатировали смерть несчастной.

Причины и все обстоятельства пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.

Фото: МЧС по РБ. 

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