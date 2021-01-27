Жительница Башкирии трагически погибла в собственной квартире

Накануне, 26 января, вечером в Белорецке произошёл смертельный пожар. Возгорание было зафиксировано в многоэтажном доме по улице Пушкина.

Жильцы дома обнаружили сильное задымление в подъезде и сразу обратились в экстренные службы. Оказалось, огнём охватило однокомнатную квартиру на пятом этаже. Из дома были в срочном порядке эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей.