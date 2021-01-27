В МУП УИС поступило более 2 тыс заявлений на перерасчет за отопление

«Уфимские инженерные сети» получили более двух тысяч заявлений на перерасчет за отопление. Об этом сообщил исполняющий директор организации Максим Петров.

Отмечается, что порядка 20% обращений не имеют отношения к МУП УИС, поскольку в тех многоквартирных домах подают тепло другие компании. Потребителям, у которых рост платы в декабре превысил более 42%, в среднем вернут от 100 рублей до тысячи. Сумма перерасчета будет отражена в квитанциях за февраль или март.