Мэрия Уфы поручила в срочном порядке разобрать ледовые городки

Мэр Уфы Сергей Греков поручил в срочном порядке демонтировать ледовые городки. С таким поручением он обратился к начальнику Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустему Хамитову.
С наступлением тепла ледовые городки стали опасны для жителей республики. Поэтому по городу пройдёт демонтаж новогодних площадок.
Напомним, в этом году в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией было построено в несколько раз больше городков, чем в прошлом. Это позволило избежать массового скопления людей.