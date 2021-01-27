Мэрия Уфы поручила в срочном порядке разобрать ледовые городки

Мэр Уфы Сергей Греков поручил в срочном порядке демонтировать ледовые городки. С таким поручением он обратился к начальнику Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустему Хамитову.

Поручаю совместно с администрациями районов провести демонтаж ледовых городков. Новогодние праздники закончились. Наши городки радовали горожан, особенно детей. Но с учетом изменчивой погоды состояние фигур и конструкций становится опасным.

Напомним, в этом году в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией было построено в несколько раз больше городков, чем в прошлом. Это позволило избежать массового скопления людей.