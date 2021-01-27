В Уфе «продавщица» мёда ограбила 78-летнюю пенсионерку

В полицию Уфы обратилась 78-летняя пенсионерка. Женщина стала жертвой мошенницы.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, пенсионерка находилась у себя дома, когда к ней постучала неизвестная женщина. Незнакомка сообщила, что соседи старушки якобы купили у неё мёд, но сейчас их дома нет, поэтому женщина попросила подержать банку у себя. Также «продавщица» попросила оплатить мёд, а потом соседи должны были вернуть пенсионерке деньги.
Уфимка отдала незнакомке 6 тысяч рублей, однако после оказалось, что соседи не покупали мёд. Эксперты выяснили, что в банке действительно мёд, но неизвестно какого качества.