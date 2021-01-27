Житель Башкирии избил и изнасиловал 62-летнюю соседку

В одном из населенных пунктов Иглинского района произошло ужасное преступление. Мужчина ворвался в дом к 62-летней соседке, где избил и изнасиловал её.

Как сообщает издание «КП-Уфа», инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 января. 50-летний мужчина взломал дверь, проник в дом к соседке и надругался над несчастной, при этом избив её кулаками.