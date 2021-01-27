В Уфе задержали наркоторговца, подозреваемого во взяточничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего уфимца за сбыт наркотиков, сообщает МВД по республике. По данным ведомства, мужчина был пойман вместе со своей спутницей в лесном массиве. У пары в момент задержания была с собой крупная партия наркотиков.
На днях в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска и участковыми уполномоченными микрорайона Инорс в одном из лесных массивов были задержаны подозреваемые в хранении наркотических средств. У 38-летнего мужчины и его 36-летней спутницы было изъято 98 полимерных пакетиков с мефедроном. Оба подозреваемых были доставлены в отдел.
пресс-служба МВД по РБ
В отделении полиции уфимец предпринял попытку "договориться" с начальником, на что полицейский заявил, что дача взятки сотруднику МВД влечет уголовную ответственность. Однако мужчина настаивал: он предложил 150 тысяч рублей прямо сейчас и столько же позже, при условии, что их освободят.
38-летний подозреваемый, как только перешел порог служебного помещения, достал денежные средства в размере 150 тысяч рублей и положил их на стол. Задержанный сказал, что если полицейский согласится отпустить его вместе с подругой, то сразу после этого он принесет еще 150 тысяч сверху. Константин Владиславович в очередной раз предупредил мужчину о незаконности предложения, но предполагаемый сбытчик наркотических средств вновь предложил взять деньги. Тогда подполковник полиции пригласил в кабинет следственно-оперативную группу, и факт дачи взятки был задокументирован.
пресс-служба МВД по РБ
Теперь уфимца ждет не только статья за сбыт наркотиков, но и за дачу взятки. Дело передано в Следственный комитет РБ.