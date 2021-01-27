В Уфе задержали наркоторговца, подозреваемого во взяточничестве

38-летний подозреваемый, как только перешел порог служебного помещения, достал денежные средства в размере 150 тысяч рублей и положил их на стол. Задержанный сказал, что если полицейский согласится отпустить его вместе с подругой, то сразу после этого он принесет еще 150 тысяч сверху. Константин Владиславович в очередной раз предупредил мужчину о незаконности предложения, но предполагаемый сбытчик наркотических средств вновь предложил взять деньги. Тогда подполковник полиции пригласил в кабинет следственно-оперативную группу, и факт дачи взятки был задокументирован.

пресс-служба МВД по РБ