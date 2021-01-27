Олег Данченко останется игроком ФК «Уфы» до конца сезона

Об этом сообщил генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов. Напомним, ранее появилась информация, что футболистом интересовался греческий клуб АЕК.

Тем временем подопечные Рашида Рахимова продолжают подготовку к сезону на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда проводит по три тренировки в день. Сейчас уфимские футболисты находятся под нагрузкой.

Несмотря на серьезную физическую работу, команда провела первую контрольную игру на сборах. Соперником стал коллектив из Сербии «Црвена Звезда», самый титулованный клуб страны, постоянный участник Еврокубков. В итоге «Уфа» уступила с минимальным счетом 0:1. Следующий контрольный матч «Уфа» проведет завтра со «Спартаком» из сербской «Суботицы».