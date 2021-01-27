В Уфе почтили память мотогонщика Габдрахмана Кадырова

Раз этот вид спорта живет и пользуется популярностью, то наша задача – сохранить его. Сохранив спорт, мы сохраним память о ветеранах, о тех людях, которые прославляли нашу республику.

Николай Красников, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду