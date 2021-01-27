В Уфе почтили память мотогонщика Габдрахмана Кадырова

Сегодня 80 лет могло бы исполниться великому башкирскому мотогонщику Габдрахмана Кадырову. Список его наград и регалий можно долго перечислять. Достаточно сказать, что он был лучшим из мотогонщиков своего времени.
Мир называл его «гладиатором ледового спидвея», товарищи по команде просто Геной, а европейцы - Габ или Битл-бой. Габдрахман Кадыров вошел в историю как первый чемпион Европы в далеком 1964-м. Двумя годами позже стал первым в истории чемпионом мира по мотогонкам на льду. Позже он еще шесть раз завоюет этот титул. Его рекорд продержался 37 лет.
Сегодня на могиле Габдрахмана Кадырова собрались близкие мотогонщика и воспитанники центра технических видов спорта, который носит его имя. Его не стало в 1993 году. Ему было всего 52. Сегодня вспоминали не только о том, каким он был спортсменом, но и каким человеком запомнился тем, кто его окружал.
Дело Габдрахмана Кадырова живет. После сложных 90-х годов, когда мотогонки едва не пропали бесследно, в Уфе открыли клуб имени Кадырова. Позже он стал центром технических видов спорта. Под его знаменами Николай Красников восемь раз становился чемпионом мира в личном зачете.
Габдрахман Кадыров оставил после себя и творческое наследие. Он написал две автобиографические книги «Я выбираю лед» и «Трудные кольца спидвея». Он был первопроходцем, его успехи навсегда останутся ориентиром для башкирских спортсменов.