В Башкирии прошел турнир по борьбе курэш памяти мастера спорта РСФСР Дамира Булатова

В Давлекановском районе, в деревне Хусаиново, прошел Республиканский турнир по борьбе курэш памяти мастера спорта РСФСР Дамира Булатова. Сильнейших выясняли юноши не старше 16 лет. Они представили семь муниципалитетов.

В Давлекановском районе это первые спортивные соревнования после долгого перерыва. Конечно, результаты несколько ухудшились по сравнению с прошлым годом. Тем более, что борцы возобновили тренировки только в декабре. Но важно начать работу, чтобы наверстать упущенное. Пока лучше всех это удалось сделать хозяевам. На втором месте аургазинцы и замкнули тройку призеров гости из Мелеуза.