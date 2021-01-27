В Башкирии прошел турнир по борьбе курэш памяти мастера спорта РСФСР Дамира Булатова

В Давлекановском районе, в деревне Хусаиново, прошел Республиканский турнир по борьбе курэш памяти мастера спорта РСФСР Дамира Булатова. Сильнейших выясняли юноши не старше 16 лет. Они представили семь муниципалитетов.

В Давлекановском районе это первые спортивные соревнования после долгого перерыва. Конечно, результаты несколько ухудшились по сравнению с прошлым годом. Тем более, что борцы возобновили тренировки только в декабре. Но важно начать работу, чтобы наверстать упущенное. Пока лучше всех это удалось сделать хозяевам. На втором месте аургазинцы и замкнули тройку призеров гости из Мелеуза. 

Для спортсмена даже неделя это много, это большой перерыв. Несмотря на это боремся на уровне.

Марсель Галимов, тренер по национальной борьбе курэш /Давлеканово/

По количеству спортсменов ограничений нет.

Артур Хасанов, главный специалист по физической культуре и спорту администрации Давлекановского района
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