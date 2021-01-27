Уфимские спортсмены готовятся к Специальной Олимпиаде в Казани

В начале февраля в Казани пройдут соревнования по горнолыжному спорту. В них примут участие ребята с особенностями интеллектуального развития. Пока игры носят статус всероссийских – они будут тестовыми. Но по итогам выступлений тренеры сформируют состав сборной на специальную Олимпиаду уже мирового масштаба. Турнир пройдет также в Казани в 2022 году. За тренировками претендентов на игры наблюдала съемочная группа БСТ.

Обычная тренировка. Но спортсмены – особенные. Так свои занятия проводят ребята с нарушением интеллектуального развития.

Это сейчас они катаются лучше многих сверстников и даже взрослых, но так было не всегда. В 2013 году Кристина Коваленко набрала группу ребят с особенностями интеллектуального развития. Упражнения повторяли десятки, а то и сотни раз. Спортсмены с трудом запоминали новую информацию. Многие боялись даже подойти к подъемнику, а не то что зацепиться или проехать на нем. О спуске со склона и говорить не приходится.

Еще несколько лет назад Лейла сидела дома и собирала паззлы. После долгих уговоров мамы решилась выйти из маленького мира своей квартиры на горнолыжный склон. Спустя четыре года занятий Лейла – претендент на участие в специальной олимпиаде.

Специальные Олимпийские игры пройдут в Казани в 2022 году. Проводят их в мире уже больше полувека, движение продолжает набирать популярность. Теперь соревнованиям предшествуют ряд отборочных турниров. Например, всероссийская Спартакиада, куда и готовятся уфимские спортсмены. Она также пройдет в Казани. Мероприятие, по сути, будет тестовым, и туда отправятся больше 30 наших атлетов: представители лыжных дисциплин, сноубордисты и спортсмены, занимающиеся снегоступами.

Такие соревнования не только заслуга спортсменов, но и их родителей. Они не пропускают тренировки, на ходу дают советы, переживают и гордятся.