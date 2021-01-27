В Башкирии разыскивается жестокий убийца

Преступление произошло ещё 17 сентября 2019 года. Тело несчастной с множественными колото-резаными ранениями было найдено в сарае недалеко от дома в селе Удельно-Дуваней.

Приметы подозреваемого в убийстве: мужчина на вид около 40 лет, ростом около 178 см, плотного телосложения, говорит без акцента, был одет в черную кожаную куртку, черную панаму.