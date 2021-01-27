Отстает в развитии: в Уфе пропал без вести 21-летний парень

В Уфе продолжаются поиски без вести пропавшего 21-летнего Ильшата Кунафина. 22 января парень ушел из дома, но обратно так и не вернулся. Он отстает в развитии, поэтому важно найти его как можно быстрее.

Приметы: телосложение плотное, рост около 174 см, кареглазый, черные волосы. В день пропажи он был одет в плащ до колен черного цвета, термобелье, джинсы и кроссовки. На голове у него была черная шапка.