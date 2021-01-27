Радий Хабиров провёл совещание по обеспечению правопорядка в Башкирии

Сегодня Глава Башкортостана провел совещание по вопросам обеспечения правопорядка в республике. На нем обсуждались вопросы противодействия нарушениям, которые возникают в процессе реализации федеральных и нацпроектов. Кроме того, речь шла и об обеспечении пожарной безопасности в учреждениях соцобслуживания инвалидов и пожилых граждан.
В совещании участвовали руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов. В прошлом году на реализацию нацпроектов выделили почти 31 млрд рублей, в том числе 20 млрд – из федерального бюджета.
Глава региона также отметил недочёты в работе строительного блока республики. Есть проблемы, связанные с нарушениями сроков ввода объектов и недостаточно эффективной организацией конкурентных процедур, заявил Радий Хабиров. Глава поручил проанализировать причины и представить варианты решения. Ещё одной темой совещания стало обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания пожилых и инвалидов. В скором времени в правительстве подготовят интерактивную карту организаций, предоставляющих социальные услуги.