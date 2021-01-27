Радий Хабиров провёл совещание по обеспечению правопорядка в Башкирии

Важно, что мы смогли обеспечить их целевое и эффективное использование, во многом благодаря нашей слаженной работе. Каждый квартал мы отчитываемся перед полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе. В том числе о выявляемых нарушениях при реализации нацпроектов. К сожалению, они до сих пор допускаются. Мы должны выработать дополнительные меры по предупреждению и пресечению таких правонарушений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан