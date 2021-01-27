Радий Хабиров провёл совещание по обеспечению правопорядка в Башкирии

Сегодня Глава Башкортостана провел совещание по вопросам обеспечения правопорядка в республике. На нем обсуждались вопросы противодействия нарушениям, которые возникают в процессе реализации федеральных и нацпроектов. Кроме того, речь шла и об обеспечении пожарной безопасности в учреждениях соцобслуживания инвалидов и пожилых граждан.

В совещании участвовали руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов. В прошлом году на реализацию нацпроектов выделили почти 31 млрд рублей, в том числе 20 млрд – из федерального бюджета.

Важно, что мы смогли обеспечить их целевое и эффективное использование, во многом благодаря нашей слаженной работе. Каждый квартал мы отчитываемся перед полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе. В том числе о выявляемых нарушениях при реализации нацпроектов. К сожалению, они до сих пор допускаются. Мы должны выработать дополнительные меры по предупреждению и пресечению таких правонарушений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров провёл совещание по обеспечению правопорядка в Башкирии

Глава региона также отметил недочёты в работе строительного блока республики. Есть проблемы, связанные с нарушениями сроков ввода объектов и недостаточно эффективной организацией конкурентных процедур, заявил Радий Хабиров. Глава поручил проанализировать причины и представить варианты решения. Ещё одной темой совещания стало обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания пожилых и инвалидов. В скором времени в правительстве подготовят интерактивную карту организаций, предоставляющих социальные услуги.

Все помнят трагедию, случившуюся в декабре 2020 года в Абзелиловском районе. Аналогичное ЧП в таком же частном доме престарелых произошло совсем недавно в Тюмени. Раз за разом в регионах выявляются серьезные нарушения в работе подобных учреждений социального обслуживания. Надо пресекать деятельность недобросовестных предпринимателей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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