В Башкирии ковид-госпитали меняют режим работы

Ковид-госпиталь в уфимской городской клинической больнице № 10 закрыли. Сегодня там выписали последнего пациента, проходившего лечение от коронавирусной инфекции. Сразу после этого началась дезинфекция помещений. Уже скоро больница вернется в привычный режим работы.

Последние три месяца почти каждый его рабочий день не обходился без переодевания в защитный костюм. Радмир Саубанов с октября руководил инфекционным госпиталем 10-й больницы Уфы. Сегодня, надеется врач, он заходит в «красную зону» в последний раз. По крайней мере, пациентов в палатах уже не осталось.

Надеюсь, мы этот костюм надеваем в последний раз, но если что-то случится, мы в течение 48-часов готовы прийти на помощь и оказать медицинскую помощь нашему населению. Развернуть наш госпиталь. Радмир Саубанов, начальник инфекционного госпиталя ГКБ №10 г. Уфы

Сегодня в помещениях, где было развернуто 300 коек для пациентов с COVID-19, началась дезинфекция. Специальной службе предстоит тщательно обработать «красную зону». Уже скоро она вновь станет «зеленой».

Свежеприготовленным препаратом обрабатываются полы, стены, вентиляционные решетки в помещениях. Все открытые к доступу поверхности. При необходимости поверхности закрытых шкафов и прочих мест хранения документации. Сергей Ляховский, медицинский дезинфектор

За небольшой период времени медперсонал 10-й больницы получил колоссальный опыт в оказании помощи ковидным пациентам. Поэтому вернуться обратно в горячий режим работы врачи готовы в любой момент. Однако сейчас у них другая задача: больница должна вновь полноценно заработать по своему профилю.

До ковид-госпиталя у нас оказывалась специализированная медицинская помощь по терапии, по медицинской реабилитации и по неврологии, если брать вот этот корпус. В феврале после завершения всех мероприятий мы готовы будем вернуться в обычный режим работы. Денис Васильев, заместитель главного врача ГКБ №10 г. Уфы