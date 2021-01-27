В Башкирии ковид-госпитали меняют режим работы

Ковид-госпиталь в уфимской городской клинической больнице № 10 закрыли. Сегодня там выписали последнего пациента, проходившего лечение от коронавирусной инфекции. Сразу после этого началась дезинфекция помещений. Уже скоро больница вернется в привычный режим работы.
Последние три месяца почти каждый его рабочий день не обходился без переодевания в защитный костюм. Радмир Саубанов с октября руководил инфекционным госпиталем 10-й больницы Уфы. Сегодня, надеется врач, он заходит в «красную зону» в последний раз. По крайней мере, пациентов в палатах уже не осталось.
Сегодня в помещениях, где было развернуто 300 коек для пациентов с COVID-19, началась дезинфекция. Специальной службе предстоит тщательно обработать «красную зону». Уже скоро она вновь станет «зеленой».
За небольшой период времени медперсонал 10-й больницы получил колоссальный опыт в оказании помощи ковидным пациентам. Поэтому вернуться обратно в горячий режим работы врачи готовы в любой момент. Однако сейчас у них другая задача: больница должна вновь полноценно заработать по своему профилю.
О том, что в республике сокращают количество коек для ковидных пациентов, на этой неделе сообщил министр здравоохранения Башкортостана. Однако это не связано со снижением больных новой инфекцией, отметил Максим Забелин. Изменится логистика: больницы освободят для пациентов с другими заболеваниями, а с диагнозом коронавирус будут отправлять в отстроенные инфекционные госпитали в Уфе и Стерлитамаке.