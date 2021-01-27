Башкирии угрожает африканская чума свиней

В республике сохраняется угроза распространения африканской чумы свиней. Смертельную заразу выявили в соседних регионах – Татарстане, Самарской и Оренбургской областях. Какие меры принимают в нашей республике и есть ли уже случаи заражения?
Заехать на территорию комплекса без санобработки не получится. Это лишь одна из мер профилактики распространения африканской чумы свиней. В отдельных блоках дезинфицируется транспорт для перевозки животных и корма. Разгрузка и перевозка комбикормов осуществляется бесконтактно.
Санитарный режим действует и для сотрудников предприятия. Прежде чем приступить к обязанностям, они должны принять душ и переодеться. Также работники не имеют права содержать в личном подсобном хозяйстве свиней. С начала года африканская чума зарегистрирована в 8 субъектах России, в том числе в соседствующих с Башкортостаном регионах. В свинокомплексах Благоварского района содержится 200 тысяч голов свиней.
Чтобы кабаны не подошли близко к комплексам, созданы ограничительные территории с радиусом в 5, 10 и 20 километров. За пределами этой буферной зоны расположены подкормочные площадки. Следят за кабанами и с воздуха – проводится облет территории квадрокоптером.
Для определения наличия заболевания нужно небольшое количество биоматериала. Пробы в ветлабораторию Уфы везут со всей республики. Из-за угрозы распространения чумы количество диагностики увеличилось в 2,5 раза.
В случае заражения африканской чумой животное умрет. Лечение запрещено – свиней может спасти только строгое соблюдение мер профилактики. На территории республики на данный момент заболевание не обнаружено.