Башкирии угрожает африканская чума свиней

В республике сохраняется угроза распространения африканской чумы свиней. Смертельную заразу выявили в соседних регионах – Татарстане, Самарской и Оренбургской областях. Какие меры принимают в нашей республике и есть ли уже случаи заражения?

Заехать на территорию комплекса без санобработки не получится. Это лишь одна из мер профилактики распространения африканской чумы свиней. В отдельных блоках дезинфицируется транспорт для перевозки животных и корма. Разгрузка и перевозка комбикормов осуществляется бесконтактно.

И на заводе при погрузке не участвует человек, и при отгрузке – шланг подается к бункерам. Человек не соприкасается с комбикормом. Алексей Дорохин, главный ветеринарный врач животноводческого комплекса

Санитарный режим действует и для сотрудников предприятия. Прежде чем приступить к обязанностям, они должны принять душ и переодеться. Также работники не имеют права содержать в личном подсобном хозяйстве свиней. С начала года африканская чума зарегистрирована в 8 субъектах России, в том числе в соседствующих с Башкортостаном регионах. В свинокомплексах Благоварского района содержится 200 тысяч голов свиней.

Переносчиками являются дикие кабаны, и где низкая защита, может проникнуть африканская чума свиней. Альмир Хусаинов, начальник Благоварской райветстанции

Чтобы кабаны не подошли близко к комплексам, созданы ограничительные территории с радиусом в 5, 10 и 20 километров. За пределами этой буферной зоны расположены подкормочные площадки. Следят за кабанами и с воздуха – проводится облет территории квадрокоптером.

Подготовили живоловушки, которые позволяют гуманно поймать кабана, взять бакматериал на исследования и выяснить, есть ли чума на территории республики. Пока все спокойно. Рамиль Харрасов, заместитель главы администрации Благоварского района по вопросам сельского хозяйства

Для определения наличия заболевания нужно небольшое количество биоматериала. Пробы в ветлабораторию Уфы везут со всей республики. Из-за угрозы распространения чумы количество диагностики увеличилось в 2,5 раза.

Проводим в основном ПЦР-диагностику. Срок исследования – до 4 часов. Ранис Гайнельянов, директор Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории