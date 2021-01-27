В Уфе показали, как ведется онлайн-мониторинг за вывозом мусора

С 1 февраля в республике повысится стоимость вывоза мусора. В то же время регоператоров-нарушителей накажут и снизят плату граждан за коммунальную услугу. Система станет более прозрачной, уверяют специалисты. Проверить, действительно ли вывозили отходы рядом с домом, можно будет онлайн. Пока фотоотчёты доступны только для самого регионального оператора.
Фотографии не на память, а для электронной базы регионального оператора. Снимки загружают в специальное приложение сами рабочие мусоровозов. Одна из точек на маршруте – улица Гафури, 13. Отчёт заполняют сразу на месте.
Сейчас в республике обустроено 75% мусорных площадок. Это больше 20 тысяч точек и больше 50 тысяч контейнеров. Старые контейнеры продолжают менять на новые.
Ну а сердце регионального оператора находится здесь. В отделе эксплуатации отслеживается работа мусоровозов.
У мусорных площадок появились паспорта. Их занесли в электронную базу, в карточках указаны обслуживающая организация, координаты и статус вывоза. Оцифровано 29 тысяч мест накопления твёрдых коммунальных отходов. Прежде уборку ТКО контролировали только с помощью ГЛОНАСС, соответственно, на карте отображалась только геопозиция мусоровозов. Проверяем точку, на которой сегодня были и мы. Фотографии контейнерной площадки по адресу улица Гафури, 13, загружены в базу.
С 1 февраля плата за вывоз отходов повысится. Республика поделена на 3 зоны: «Спецавтохозяйство» уберёт мусор за 75 рублей для жителей многоквартирных домов, а индивидуальных – за 76 рублей 17 копеек. У региональных операторов «Эко-сити» и «Экология Т» тарифы выше на 20 рублей. За нарушение графика обслуживающие организации накажут и могут опустить плату граждан за коммунальную услугу до 55 рублей, независимо от того, город это или село. С 1 февраля информация о вывозе мусора станет доступна на сайте Минэкологии для всех жителей. Коммунальщики заговорят с жителями начистоту.