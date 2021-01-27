В Уфе показали, как ведется онлайн-мониторинг за вывозом мусора

С 1 февраля в республике повысится стоимость вывоза мусора. В то же время регоператоров-нарушителей накажут и снизят плату граждан за коммунальную услугу. Система станет более прозрачной, уверяют специалисты. Проверить, действительно ли вывозили отходы рядом с домом, можно будет онлайн. Пока фотоотчёты доступны только для самого регионального оператора.

Фотографии не на память, а для электронной базы регионального оператора. Снимки загружают в специальное приложение сами рабочие мусоровозов. Одна из точек на маршруте – улица Гафури, 13. Отчёт заполняют сразу на месте.

Стало проще, меньше вопросов. Был на этой площадке, не был, приезжала машина, не приезжала. Потому что здесь сразу идёт напрямую в центр, и там они могут увидеть: закрыл я, был на этой площадке или не был. Ильмир Ахмадуллин, водитель

Сейчас в республике обустроено 75% мусорных площадок. Это больше 20 тысяч точек и больше 50 тысяч контейнеров. Старые контейнеры продолжают менять на новые.

Ну а сердце регионального оператора находится здесь. В отделе эксплуатации отслеживается работа мусоровозов.

У мусорных площадок появились паспорта. Их занесли в электронную базу, в карточках указаны обслуживающая организация, координаты и статус вывоза. Оцифровано 29 тысяч мест накопления твёрдых коммунальных отходов. Прежде уборку ТКО контролировали только с помощью ГЛОНАСС, соответственно, на карте отображалась только геопозиция мусоровозов. Проверяем точку, на которой сегодня были и мы. Фотографии контейнерной площадки по адресу улица Гафури, 13, загружены в базу.

27 числа сделана последняя фотография, в 10:03. Видим фотографию до вывоза мусора с полными контейнерами и фотографию после вывоза мусора. Также можем просмотреть историю вывоза с данной площадки, зайти, выбрать любую дату и просмотреть вывоз. Тимур Шакиров, специалист по управлению корпоративным транспортом МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»