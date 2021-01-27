Компания «Башнефть» реализует проект обновления АЗС

Комфортных заправок «Башнефти» в республике станет больше. Компания запустила проект обновления 188 АЗС. За прошедший год обустроено уже 80 санитарных узлов. Сегодня ведутся работы по замене морально устаревших топливораздаточных колонок, монтаж систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности на территории, а также техническое перевооружение АЗС с целью обеспечения надежного и бесперебойного функционирования предприятия. На всех автозаправочных станциях проводится многоступенчатая система проверки качества топлива. Поэтому здесь представлены качественные бензины и дизтопливо.