Компания «Башнефть» реализует проект обновления АЗС

Горячие напитки, еда и товары для автолюбителей. Компания «Башнефть» реализует проект обновления своих АЗС в республике.

Автозаправочная станция компании «Башнефть» вблизи поселка Булгаково популярна среди автолюбителей республики. Заезжают сюда и водители дальних рейсов, потому что здесь можно не только заправить машину качественным топливом, но и передохнуть, приобрести все необходимое для автомобиля.

В день по 600-800 прохожу, бывает. Постоянно заезжаю на эту заправку, заправляюсь. Можно зайти кофе взять, посидеть, отдохнуть, покушать, ну и дальше в путь.

Эдуард Шакиров, водитель

Я на трассе заезжаю на заправку «Башнефть», тут обслуживание хорошее, можно кофе попить, перекусить и в туалет сходить.

Фидель Вахитов, водитель
Фото №1 - Компания «Башнефть» реализует проект обновления АЗС

У меня есть бонусная карта. Я получаю бонусы, заправляю здесь, кофе покупаю.

Валерий Процкив, водитель

Комфортных заправок  «Башнефти» в республике станет больше. Компания запустила проект обновления 188 АЗС. За прошедший год обустроено уже 80 санитарных узлов. Сегодня ведутся работы по замене морально устаревших топливораздаточных колонок, монтаж систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности на территории, а также техническое перевооружение АЗС с целью обеспечения надежного и бесперебойного функционирования предприятия. На всех автозаправочных станциях проводится многоступенчатая система проверки качества топлива. Поэтому здесь представлены качественные бензины и дизтопливо.

Заправка «Башнефть» везде встречается. На протяжении 8 лет всегда заправляюсь «Башнефтью». Все комфортно, удобно, современно, всегда предлагают кофе, выпечку, есть разнообразие продукции, что тоже нравится.

Кристина Чечулина, водитель
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По сравнению с другими заправками – были такие моменты, машину хуже тянет – здесь претензий нет.

Сергей Кисилев, водитель

Мне нравится, на трассе пользуемся, и здесь заезжаем.

Рамзиль Камалов, водитель

Заправлять автомобиль и оплачивать топливо на АЗС «Башнефть» стало еще быстрее и удобнее с помощью приложения «Яндекс» прямо у колонки. Эту услугу автолюбители республики уже  успели оценить. Также успешно работает программа лояльности, позволяющая тратить накопленные балы на топливо и сопутствующие товары.

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