Компания «Башнефть» реализует проект обновления АЗС

Горячие напитки, еда и товары для автолюбителей. Компания «Башнефть» реализует проект обновления своих АЗС в республике.
Автозаправочная станция компании «Башнефть» вблизи поселка Булгаково популярна среди автолюбителей республики. Заезжают сюда и водители дальних рейсов, потому что здесь можно не только заправить машину качественным топливом, но и передохнуть, приобрести все необходимое для автомобиля.
Комфортных заправок «Башнефти» в республике станет больше. Компания запустила проект обновления 188 АЗС. За прошедший год обустроено уже 80 санитарных узлов. Сегодня ведутся работы по замене морально устаревших топливораздаточных колонок, монтаж систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности на территории, а также техническое перевооружение АЗС с целью обеспечения надежного и бесперебойного функционирования предприятия. На всех автозаправочных станциях проводится многоступенчатая система проверки качества топлива. Поэтому здесь представлены качественные бензины и дизтопливо.
Заправлять автомобиль и оплачивать топливо на АЗС «Башнефть» стало еще быстрее и удобнее с помощью приложения «Яндекс» прямо у колонки. Эту услугу автолюбители республики уже успели оценить. Также успешно работает программа лояльности, позволяющая тратить накопленные балы на топливо и сопутствующие товары.