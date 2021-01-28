Жительница Башкирии угодила под колеса автомобиля в свой день рождения

Вчера, 27 января, в Салавате водитель автомобиля Toyota Yaris сбила 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Стоит отметить, пешеход угодила под колеса иномарки в свой день рождения. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

ДТП произошло на улице Ю. Гагарина. За рулем иномарки находилась 31-летняя женщина. По всей видимости, она попросту не успела среагировать.

В результате наезда женщина получила различные травмы. Ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.