В Башкирии женщина лишилась денег при продаже мебели в интернете

Продавец продиктовала номер своей банковской карты, после чего она получила смс-код, который тоже продиктовала «покупательнице». Через некоторое время женщина получила смс-сообщение о списании денежных средств со своей банковской карты, она тут же позвонила на горячую линию банка и заблокировала свою карту. Потом она позвонила по номеру, с которого ей звонила покупательница, где ей грубо ответили, что никакие деньги у неё не списывали и отключили телефон.

пресс-служба МВД по Башкирии