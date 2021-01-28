В Башкирии женщина лишилась денег при продаже мебели в интернете

47-летняя жительница города Октябрьского пострадала от рук мошенницы. Обманным путем злоумышленница похитила у нее 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщина рассказала, что выставила на одном из популярных сайтов объявление о продаже дивана. Через какое-то время ей позвонила покупательница и заявила, что хочет его приобрести. Незнакомка попросила адрес для отправки своих грузчиков и номер банковской карты для того, чтобы перечислить деньги.
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время полицейские разыскивают преступницу.