В Башкирии женщина лишилась денег при продаже мебели в интернете

47-летняя жительница города Октябрьского пострадала от рук мошенницы. Обманным путем злоумышленница похитила у нее 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Женщина рассказала, что выставила на одном из популярных сайтов объявление о продаже дивана. Через какое-то время ей позвонила покупательница и заявила, что хочет его приобрести. Незнакомка попросила адрес для отправки своих грузчиков и номер банковской карты для того, чтобы перечислить деньги.

Продавец продиктовала номер своей банковской карты, после чего она получила смс-код, который тоже продиктовала «покупательнице». Через некоторое время женщина получила смс-сообщение о списании денежных средств со своей банковской карты, она тут же позвонила на горячую линию банка и заблокировала свою карту. Потом она позвонила по номеру, с которого ей звонила покупательница, где ей грубо ответили, что никакие деньги у неё не списывали и отключили телефон.

пресс-служба МВД по Башкирии

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время полицейские разыскивают преступницу.

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