Башкирия отправила Китаю почти 1,5 тыс тонн рапсового масла

Башкирия отправила на экспорт почти 1,5 тысячи тонн рапсового масла . 57 вагонов сначала прибудут в порт Находка, далее уже морским путем масло переправят заказчику в Китай. Весь маршрут составит свыше 10 тысяч километров.

Ранее рапсовое масло закупали европейские партнеры для производства биодизеля. В этом же году весь объем в 2600 тонн забирает Китай. Отправка второй партии чишминского масла намечена на 4 февраля. Добавим, что масложировая продукция по итогам года составила 56% всего экспорта АПК.