В Федоровском районе открылся новый ФАП

Прежде ФАП располагался в здании средней школы, но после закрытия учебного заведения в связи с малым числом учащихся фельдшеру приходилось принимать людей в ненадлежащих условиях. Теперь у жителей деревень Русский и Татарский Сухой Изяк, а это более 160 человек, будет новый медпункт. Все удобства внутри здания, где есть кабинет для приема пациентов, процедурная, смотровая и необходимое медицинское оборудование.