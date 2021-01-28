Балетной труппе Башоперы присудили имя Рудольфа Нуреева

Труппе Башкирского государственного театра оперы и балета присудили имя Рудольфа Нуреева. 26 января перед показом балета Адольфа Адана «Жизель» министр культуры Амина Шафикова поздравила артистов с наградой.

Труппа гастролировала более чем в 20 странах мира, каждый ее участник – заслуженный или народный артист. Сам Рудольф Нуреев начинал карьеру именно в Башкирском театре оперы и балета. В «Жизели» впервые выступил в роли Альберта в 1959 году, с тех пор его биография навсегда связана с историей театра.

Фото №1 - Балетной труппе Башоперы присудили имя Рудольфа Нуреева

Присвоение имени Рудольфа Нуреева балетной труппе даст толчок к дальнейшему развитию и будет стимулировать наших прекрасных танцовщиков к таким же звёздным выступлениям, какие были у Рудольфа Нуреева.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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