Балетной труппе Башоперы присудили имя Рудольфа Нуреева

Труппе Башкирского государственного театра оперы и балета присудили имя Рудольфа Нуреева. 26 января перед показом балета Адольфа Адана «Жизель» министр культуры Амина Шафикова поздравила артистов с наградой.
Труппа гастролировала более чем в 20 странах мира, каждый ее участник – заслуженный или народный артист. Сам Рудольф Нуреев начинал карьеру именно в Башкирском театре оперы и балета. В «Жизели» впервые выступил в роли Альберта в 1959 году, с тех пор его биография навсегда связана с историей театра.