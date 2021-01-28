Балетной труппе Башоперы присудили имя Рудольфа Нуреева

Труппа гастролировала более чем в 20 странах мира, каждый ее участник – заслуженный или народный артист. Сам Рудольф Нуреев начинал карьеру именно в Башкирском театре оперы и балета. В «Жизели» впервые выступил в роли Альберта в 1959 году, с тех пор его биография навсегда связана с историей театра.