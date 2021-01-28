В Госкомитете по ЧС Башкирии организовали дистанционное обучение

Тушить пожары и спасать людей в чрезвычайных ситуациях будут учить дистанционно. Методический центр Госкомитета по ЧС запустил электронное образование.

Для организации видеоуроков, вебинаров, онлайн-курсов и закупки специализированной техники из регионального бюджета было направлено 3,5 миллиона рублей.

Обновили также тренажеры и сами учебные классы. Ведь полученные навыки отрабатываются уже с педагогом на практике в самом центре. Здесь проходят подготовку спасатели, пожарные, специалисты по гражданской обороне, преподаватели ОБЖ, а также диспетчеры экстренных служб.