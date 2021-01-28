В Башкирии по пути домой пропала 17-летняя девочка

В селе Большеустьинское ведутся поиски 17-летней девушки. 27 января юная Ангелина Зиннатуллина ушла на каток с друзьями, но по пути обратно домой бесследно исчезла.

Как сообщает мама пропавшей изданию «КП-Уфа», Ангелину отпустили на два часа. После катка девочка позвонила родителям и сообщила, что уже идёт домой, но так и не вернулась. Она перестала отвечать на звонки мамы, а местоположение Ангелины до сих пор неизвестно.

Раньше девочка не была замечена за подобными выходками, поэтому мама Ангелины очень переживает. Некоторые очевидцы отмечают, что девочки на катке не было.

Приметы пропавшей: рост 152 см, черные волос до плеч. Была одета: черная куртка, джинсы и шапка.