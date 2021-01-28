В Башкирии осудят мужчину за жестокое убийство семилетней давности

50-летнего уроженца Оренбурга осудят в Иглинском районе за жестокое преступление. Мужчина обвиняется в убийстве товарища, которое совершил ещё 7 лет назад. Подробности расследования сообщает СК РФ по РБ.

2 февраля 2014 года в поле в двух км от трассы М5 было найдено тело 41-летнего уроженца Оренбурга. Эксперты сразу отметили, что мужчина умер насильственной смертью.

Только в 2020 году следователи вышли на след подозреваемого в убийстве. Их внимание привлёк ранее судимый сводный брат убитого, с которым они продали квартиру в родном городе, чтобы рассчитаться с долгами.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий был установлен очевидец совершенного преступления, который изобличил обвиняемого. После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном. пресс-служба СК РФ по РБ

Оказалось, родственники и их товарищ ехали в Челябинскую область из Оренбурга. Но будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали ссориться. Тогда подозреваемый задушил 41-летнего друга ремнём и бросил тело в поле.