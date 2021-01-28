Башкирия будущего: как изменится республика к 2024 году

Сегодня в Башкирии прошло одно из важнейших событий в жизни республики. Радий Хабиров обратился с ежегодным посланием к депутатам Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан.

Традиционно глава республики во время этой процедуры подводит итоги уходящего и обозначает ближайшие планы развития региона. Много раз в речи Радия Хабирова звучал 2024-ый год. Именно к этому моменту Башкортостан изменится до неузнаваемости.

Редакция bash.news собрала главные тезисы Главы Башкирии.

В Башкирии в 2021 году смягчат антиковидные меры

В 2020 году пандемия в Башкирии забрала много человеческих жизней. Однако республика не раз выходила из таких испытаний. Хабиров поблагодарил Владимира Путина за помощь экономике республики. С первого дня регион делал все, чтобы сберечь людей и не допустить тяжелых последствий.

Говорю "спасибо" и жителям республики. Благодаря такой ответственности мы переломили ситуацию. Переходим к снятию антиковидных мер. Мы стряхнем с себя эту заразу. Но для этого надо придерживаться правил. Радий Хабиров

Радий Хабиров пообещал, что жители Башкирии забудут о пандемии

Самое главное - сделать прививку. Хабиров проверил ее на себе. Чем быстрее появится иммунитет у каждого, тем скорее иммунитет появится у всей республики. Тогда Башкирия восстановит социальную справедливость там, где ее сломала пандемия. Катастрофических последствий не было, потому что Башкирия была сплоченной. Вскоре пандемию жители запомнят как страшный сон.

Были и потери. Навсегда останутся в памяти врачи и медсестры, отдавшие свою жизнь, спасая других. Прошу почтить память навсегда ушедших минутой молчания Радий Хабиров

О героях эпохи коронавируса в Башкирии

В этом году были и герои. Люди проявили огромный запас прочности. Радий Хабиров выразил гордость своими земляками. В первую очередь это врачи. Они в тяжелых условиях показали свои компетенции. Система здравоохранения доказала свою эффективность. Это касается всех медицинских областей.

Выражаю сердечную благодарность нашим медикам, которые помогли коллегам из 4 регионов и нескольких стран. Среди таких медиков - Алексей Пушкарев. Когда в РКБ им. Куватова сложилась тяжелая ситуация, он самоотверженно нес вахты. А когда переболел ковидом, вернулся к работе. Радий Хабиров

Особую благодарность Хабиров высказал волонтерам. Они помогали старикам, развозили бесплатно врачей. Специально для них был учрежден наградной знак для волонтеров.

В сложной ситуации оказались и педагоги. Они переходили на удаленный режим работы. Радий Хабиров на высоком уровне оценил выстроенный в республике учебный процесс.

К героям Хабиров отнес и строителей. За считанные недели они построили новые инфекционные госпитали в Уфе и Стерлитамаке. Сегодня этот опыт признали лучшим в России. Подобные центры в форме курая строят и в других регионах.

В Башкирию вовремя вернули туристов и вахтовиков. Все приезжающие были размещены в обсерваторах. Через обсерваторы прошло более 25 тысяч северян.

Башкирия смогла избежать обвала экономики

Несмотря на трудности, обвала экономики не произошло. Благодаря антикризисным мерам этого удалось избежать. Башкортостан вошел в число лучших регионов в инвестиционном рейтинге, поднявшись с 16 на 9 место. На УМПО продолжилась модернизация мощностей. На “Башнефти” продолжили производство ароматических углеводородов. Салаватский катализаторный завод начал производство силикагеля.

Объемы выпуска продукции в машиностроении за 2020 год увеличились на треть. На территориях опережающего развития появилось более 3000 рабочих мест. Также удалось снять болевые точки на некоторых предприятиях. Так, выросло количество заказов у вертолетного завода в Кумертау. Спустя долгое время упадка начала расти выручка Уфимского фанерного комбината. Птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури стоял 3 года, а теперь загружен на полную мощность.

Введены финансовые поддержки бизнеса. Самые эффективные меры решено продлить. К 5 территориям опережающего развития добавилась мощная площадка - площадка “Алга” в Ишимбайское районе. В этом году там появится 800 рабочих мест, а в следующем - 2000 мест.

Поручаю рассмотреть возможность расширения ее территории. Следующий шаг - создание второй экономической зоны. Нам нужны эффективные инструменты для поддержки наукоемких отраслей, производства технологической продукции. Радий Хабиров

Башкирию обеспечат высокоскоростным интернетом

В прошлом году деревни Башкирии начали активно подключать к интернету. В марте во время перехода на дистанционное обучение многие дети не могли воспользоваться онлайн-площадками. Многие помнят новости про детей, которым приходилось выходить в поле, что поймать сигнал для получения домашнего задания.

Эту задачу сейчас активно решает Правительство Башкирии. Совместно с компанией “Ростелеком” к концу года многие школы и ФАПы будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

Своё "Сколково": в Башкирию приедут 10 тысяч иностранных студентов

В Башкирии появится Евразийский научно-образовательный центр. Башкирский наукоград станет центром развития республики, фабрикой стартапов.

В этом году запустим региональные мегагранты, расширим сеть предуниверсариев. К 2024 году построим новый кампус на 10 тысяч студентов. А наш НОЦ будет расширять сотрудничество с иностранными компаниями. Этим летом также запускаем парк высоких технологий при поддержке "Сколково". Радий Хабиров

Хабиров поблагодарил всех, кто продвигал проекты ОЭЗ “Алга” и НОЦ на всех уровнях.

Перед аграриями Башкирии поставили рекордные планы на 2024 год

В сельском хозяйстве Башкирия закрепила звание ведущего региона. Благодаря героям-аграриям в регионе намололи 4 млн тонн зерна. Однако высокие урожаи не должны стать разовыми рекордами. Хабиров поставил задачу: довести к 2024 году урожай зерновых до 5 млн тонн.

Помимо всего впервые в республике приобретено много сельскохозяйственной техники. Укрепляется движение инициативных частных предпринимателей. Продолжится рост экспорта продукции.

И что самое главное, в период пандемии в магазинах не было дефицита ни по одному товару. В этом заслуга в том числе республиканских сельхозпроизводителей.

Как будет развиваться башкирское Зауралье?

Не оставил Радий Хабиров без внимания и отдаленные районы Башкирии.

В прошлом году завершился II этап программы развития Зауралья, реализованы десятки проектов. В марте откроется завод по выпуску сухих строительных смесей. Зауралье получит это производство как мощную точку для промышленного роста. Планируется построить железнодорожную дорогу от Сибая до границы с Казахстаном.

В ближайшее время власти республики собираются ввести в Зауралье более 25 социальных объектов, в том числе и ледовую арену.

В Башкирии к 2024 году не останется обманутых дольщиков

Более 100 тысяч семей в Башкирии за последние годы улучшили свои жилищные условия.

Пусть эти новые дома будут наполнены звонкими детскими голосами. К 2024 году мы должны полностью решить проблему обманутых дольщиков. Для этого в бюджете заложены средства в размере 6 млрд рублей. Будем наращивать объемы жилья. Мы благодарны Владимиру Путину за его инициативы. До 2024 года мы получим из федерального бюджета более 8 млрд рублей. Радий Хабиров

Глава Башкирии упомянул успехи республиканской программы сельской ипотеки. Она оказалась самой успешной в стране. Многие регионы сейчас изучают ситуацию в Башкирии.

Автобусы, канатная дорога, мосты: преображение транспортной сферы Башкирии

Масштабно обновляется автобусный парк. За два года появилось 723 новых автобуса. Аэропорт в Уфе признан одним из лучших в стране. То же ждет и железнодорожный вокзал. В Уфе появятся новые канатные дороги.

Долгие годы был заморожен проект Восточного выезда в Уфе. Сейчас это самая крупная стройка в Башкирии.

Продолжаем строить новый Бельский мост. Прокладываем дорогу Бирск-Тастуба-Сатка. Строим мост в створе улицы Интернациональная. Сегодня с этой трибуны я хочу извиниться за неудобства в связи с реконструкцией путепровода на Заки Валиди. Мы понимали, что это вызовет напряжения. Но других вариантов не было. Когда мы в сжатые сроки завершим работы, ситуация на въезде изменится. Ставлю задачу завершить реконструкцию до 1 сентября. Радий Хабиров

Радий Хабиров: проблемы с отоплением в Башкирии будут решены

В своем послании глава региона коснулся и проблем с отоплением. Эта история вызвала многочисленные жалобы. Там, где были допущены ошибки, людям вернут деньги - такова позиция Радия Хабирова.

Такое больше не должно повторяться. Я уже дал соответствующее поручение. Радий Хабиров

Башкирия к концу 2021 покончит с ростом безработицы

Коронавирус принес вслед за собой много сопутствующих проблем. Предприятия, особенно это касается общепита, вынуждены были временно закрыться, а вот выйти из кризисного пике смогли не все. В связи с этим специалисты отметили рост безработицы.

Согласно официальным данным, уровень безработицы в Башкирии вырос на 2%. Глава Башкирии четко обозначил: до конца года республика должна восстановить республиканский рынок труда.

Что появится в Уфе к 450-летию города?

Уфе в 2020 году присвоили звание “Города трудовой доблести”. Также Путин подписал распоряжение о праздновании 450-летия Уфы.

Праздник получил федеральный статус. Мы намерены серьезно преобразить Уфу. Есть планы по благоустройству площадей, парков. Сделаем всё, чтобы новая набережная стала любимым местом отдыхом. Проведем реконструкцию Русского драмтеатра, Театра кукол, Госцирка. Мы умеем украшать наш город, делать его еще уютнее. Мы преобразили площадку у фонтана “Танцующие журавли”, парки “Дубки” и “Первомайский”. Есть и креативное пространство “Арт-квадрата”. Мы благоустроим парк “Кашкадан”. Это будет озеро с чистой водой, уже летом жители смогут насладиться этим парком. Радий Хабиров

Свои парки появятся в каждом селе. В этом году будут благоустроены уже 130 территорий по всей республике.

Несмотря ни на что: как Башкирия встретила День Победы

Минигали Шаймуратов получил звание Героя России. Сейчас полным ходом идет реконструкция Советской площади в Уфе.

Несмотря на ограничение, в Уфе встретили 75-летие Победы. В торжественной обстановке в город приехала золотая звезда. Бессмертный полк прошел в онлайн-режиме.

Память о подвигах старшего поколения всегда будет жить в наших сердцах

Новые пространства и геопарки: Радий Хабиров о развитии туризма

Второй год Башкирия в лидерах конкурса создания комфортной городской среды. Завершены благоустройства в Бирске, Белебее, Ишимбае.

Геопарк “Янгантау” первым в России включен в глобальную сеть геопарков “ЮНЕСКО”. Хабиров выразил благодарность жителям за сохранение наследия природы. А второй геопарк “Торатау” уже подал заявку на включение в глобальную сеть геопарков.

За летний сезон в Башкирию приехало более 2 млн человек. С этого лета появится туркластер “Бурзянский”. Формируются туркластеры “Могучий Иремель” и “Сердце Башкирии”.

Глава Башкирии отметил, что уже сейчас нужно привлекать новые инвестиции, развивать объекты, укреплять структуру гостеприимства.

В 2021 году Башкирия сделает упор на здоровье жителей

В Башкирии 2021 год - Год здоровья. Возобновляется всеобщая диспансеризация, запускается программа реабилитации потерпевших от ковида. Отдельное внимание уделят укреплению здоровья пожилых людей.

Другие республиканские проекты, которые не связаны с пандемией, будут развиваться дальше. Продолжается строительство хосписа, центра детской онкологии. На программу создания первичной медицинской помощи на селе направят 20 млрд рублей.

Как изменится образование в Башкирии?

Важная тема - образование. Во всех городах и районах за 2 года открыты 175 точек роста: это центры образования разных профилей. К 2024 году их станет 813. Это самое большое количество в России.

Там ребята изучают цифровые технологии, учатся работать в команде. Башкортостан достойно принял чемпионат WorldSkills. Финал в этом году пройдет у нас. Мы должны сделать так, чтобы эта база стала нашим бизнес-наследием. Прошу правительство внести предложение в этой части. Радий Хабиров

Увеличилось число 100-балльников со 111 человек до 127. Хабиров отметил: для умных и упорных нет преград для движения вперед.

В регионе успешно работает программа “Земский учитель”. В 2021 году эта практика продолжится. Ученики младших классов обеспечены бесплатным питанием. Пищеблоки в школах обновляются, родители могут участвовать в составлении меню.

Недостатки есть. Дети где-то жалуются, не едят. Мы должны обеспечить ребят качественным питанием. Это важнейшая система укрепления их здоровья, как и спорт. Радий Хабиров

В каждом районе Башкирии появится новый бассейн

За два года в Уфе введены три крупных спортивных центра. Новые ФОКи и бассейны строятся по всей Башкирии. К 2024 году Башкирия должна построить 16 бассейнов длиной в 25 метров.

В регионе появляются десятки спортивных залов с борцовскими коврами. Спортивный имидж республики будет укрепляться и дальше.

Зачем Башкирии нужен Центр управления республикой?

Отдельно Радий Хабиров упомянул создание в регионе Центра управления республикой. Именно эта система станет своеобразным "сердцем" Башкирии.

Я сделал все для того, чтобы мы с честью выдержали испытания. Понимаю, что каждое решение могло быть фатальным. Главное то, что каждое мое действие продиктовано одним - желанием помочь людям. С этой же целью мы создали Центр управления республикой. Объединили на единой цифровой платформе мониторинг социальных коммуникаций. ЦУР уже обрабатывает огромные потоки информации. Радий Хабиров

Здание ЦУРа возводится рядом с домом республики. Это позволит еще больше усилить работу в направлении решения главных проблем Башкортостана.

На послании Радия Хабирова появился блогер Рустам Набиев

Глава Башкирии рассказал об итогах своей первой прямой линии, которая прошла недавно в Конгресс-холле "Торатау". На нее поступило тысячи обращений. Среди важных задач: не только восстановить темпы роста, но и выйти на устойчивое развитие.

Важно, чтобы всем нам жилось лучше. Будем и дальше работать единой решительной командой. Тем сложнее будут испытания, тем мы станем более сплоченными. Радий Хабиров

В пример Хабиров привел блогера Рустама Набиева. Потеряв ноги во время обрушения казармы в Омске, он без ног покорил Эльбрус на одних руках.

Он показал пример, как в безвыходной ситуации надо ставить цель и достигать ее. Радий Хабиров

В Башкирии многодетные семьи становятся трендом

Еще недавно в Башкирии падала рождаемость. Но к 2020 году тренд выровнялся, показатели выровнялись почти "в ноль". В регионе растет число третьих, четвертых детей в семье.