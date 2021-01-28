В Уфе лучшего учителя года впервые выберут онлайн

Жюри не будет присутствовать ни на одном уроке конкурсантов. Оценивать все этапы они будут дистанционно. Меры приняты в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.
В течение трех недель конкурсантам предстоит пройти шесть испытаний. В заочном туре участники раскроют умение решать педагогические кейсы. Это новшество этого года. Учителя проведут открытые уроки, классный час, дадут мастер-класс. Свои ораторские способности представят на публичной лекции.
Одновременно стартовал и конкурс на лучшего учителя башкирского языка и литературы. Добавилось новое испытание – презентация национального костюма.
Всего за звание лучшего учителя столицы поборются 67 педагогов уфимских школ и гимназий. Имена лауреатов и победителей объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале.