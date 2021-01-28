В Уфе проверяют качество школьного питания

Почти 2 млрд из федерального бюджета выделили на горячее питание учеников младших классов в Башкортостане на текущий год. В Уфе продолжаются рейды по проверке качества школьного питания.

Региональная комиссия берет пробы блюд для лабораторного анализа на содержание необходимого для учеников объема белков, жиров и углеводов. Реформа питания идет в республике уже второй год. Ранее во всех школах города унифицировали меню, оно обновляется каждые две недели.