В Уфе проверяют качество школьного питания

Почти 2 млрд из федерального бюджета выделили на горячее питание учеников младших классов в Башкортостане на текущий год. В Уфе продолжаются рейды по проверке качества школьного питания.
Региональная комиссия берет пробы блюд для лабораторного анализа на содержание необходимого для учеников объема белков, жиров и углеводов. Реформа питания идет в республике уже второй год. Ранее во всех школах города унифицировали меню, оно обновляется каждые две недели.
Согласно закону о бесплатном горячем питании для школьников младших классов, учащиеся должны получать его не реже одного раза в день. В меню обязательно должны быть горячее блюдо и напиток.