Народный артист Башкирии Азат Аиткулов отметил 65-летний юбилей

В программе вечера курай прозвучал сольно, в сопровождении Национального оркестра народных инструментов республики и в дуэте с органом. На сцене выступили и ученики Азата Аиткулова – выпускники и студенты Уфимского института искусств. Музыкант более сорока лет работает в Башгосфилармонии, представлял республику на мировых концертных площадках. За большой вклад в музыкальное искусство Башкортостана Азат Миннигалеевич удостоен звания лауреата народной творческой премии «Алтын Урал».