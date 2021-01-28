Житель Башкирии напал с ножом на знакомого из-за любви

25 января в селе Вперёд произошло преступление – на 33-летнего мужчину напал с ножом41-летний товарищ. Конфликт между знакомыми вспыхнул из-за любви и ревности.

41-летний мужчина сильно разозлился из-за того, что его 39-летняя возлюбленная, с которой у них в последнее время напряжённые отношения, уехала в гости к подруге с 33-летним другом, который давно оказывал ей знаки внимания. Её друг не только довёз до назначенного места, но и арендовал машину, купил продукты и, конечно, остался вместе с ней в гостях.

За возлюбленной поехал 41-летний мужчина, который пытался силой увезти женщину домой, но та категорически отказывалась, отмечая, что приехала с другом и уедет тоже с ним. Тогда между всеми участниками конфликта разгорелась ссора, во время которой 41-летний мужчина несколько раз ударил ножом 33-летнего оппонента.

39-летняя женщина и её подруга убежали из дома, а в квартире остались только 41-летний мужчина, раненный друг и их товарищ, который и вызвал в последствии скорую помощь и полицию.

Пока мужчины дожидались врачей, 41-летний мужчина говорил по телефону с возлюбленной, которая слёзно просила отпустить её друга. Тогда ревнивец заставлял оппонента признать, что тот «готов умереть ради любви» прямо в телефонную трубку, истекая кровью.

Во время разговора «победитель» вновь взял в руки нож и стал спрашивать 33-летнего уфимца, готов ли он погибнуть за свою любовь. Пострадавший прохрипел в трубку что, да он готов. Неизвестно чем бы закончился телефонный разговор, но в этот момент подоспели полицейские, которые прекратили «шабаш». пресс-служба МВД по РБ

Сейчас раненный мужчина находится в больнице, а ревнивец заключен под стражу. Было возбуждено уголовное дело.